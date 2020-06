08:03

L’unica strategia win win per hotel in affitto e proprietari è quella di un approccio di collaborazione che arrivi al concetto di ‘affitto sostenibile’. È quanto riporta un ‘Paper’ redatto da Federalberghi e Ernst & Young Hospitality alla luce delal drammatica crisi che sta vivendo il settore turistico-ricettivo, con il 97% degli hotel italiani chiusi da marzo, il 50% dei quali in regime d’affitto a zero ricavi.

Secondo quanto si legge su Hotelmag, il documento inquadra gli alberghi gestiti attraverso affitto e locazione, analizzando le fonti di ricavo di proprietari e conduttori, la struttura dei loro rispettivi costi ed i flussi di cassa che possono permettere a entrambi di mantenere la propria stabilità economico finanziaria, per arrivare al concetto di ‘affitto sostenibile’.



“Se si coopera si esce dalla crisi senza eccessivi danni per entrambe le parti, mentre con la rigidità e il contenzioso si perde entrambi – ha affermato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca -. In parallelo Federalberghi continuerà a sollecitare l’attenzione del Governo e del Parlamento sulla situazione delle imprese in affitto. In particolare, proponiamo di incrementare l’intensità dell’aiuto previsto per l’affitto d’azienda, che attualmente è la metà di quanto previsto per la locazione classica e prolungare per entrambe le categorie la durata del credito d’imposta, attualmente limitata a tre mesi, con l’obiettivo di coprire almeno l’intera stagione estiva”.