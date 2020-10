Indennizzi a fondo perduto anche per gli hotel, la richiesta Confindustria Alberghi

10:28

Inserire anche gli alberghi nel decreto indennizzi. È quanto richiede Confindustria Alberghi in una lettera inviata al presidente del consiglio Conte e ai ministri Franceschini, Gualtieri e Patuanelli.

“La situazione che si sta delineando nelle ultime ore evidenzia come il settore degli hotel, pur non essendo direttamente oggetto di provvedimenti di chiusura, di fatto veda bloccata l’attività – scrive Confindustria Alberghi -. In una settimana si sono fermati eventi, congressi, meeting, e ora anche fiere e cerimonie. Chiusi gli impianti di risalita, fortemente sconsigliati gli spostamenti sul territorio nazionale, limitazioni alle frontiere”.



Viste queste nuove limitazioni che di fatto sottraggono lavoro agli hotel, l’associazione chiede che “nel Decreto Indennizzi sia riconosciuta nell’immediato anche la drammatica situazione degli operatori del settore alberghiero, che peraltro si trovano anche a fronteggiare cancellazioni improvvise delle poche iniziative contrattualizzate e delle prenotazioni per i prossimi mesi invernali che appaiono ora fortemente a rischio”.