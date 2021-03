Palladium Hotel, a maggio due nuove aperture in Sicilia

10:36

Il 28 maggio, la Sicilia darà il benvenuto a due nuovi luxury resort firmati Palladium Hotel Group. Il Grand Palladium Sicilia Resort & Spa e il Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa apriranno, nonostante le difficoltà del periodo, a Campofelice di Roccella in provincia di Palermo, a pochi chilometri da Cefalù.

Con un totale di 469 alloggi tra camere e suite, le due strutture sono state pensate per un target trasversale che spazia dalle coppie alle famiglie e ai gruppi. Tante le attività previste per coinvolgere gli ospiti: piscine, spa, baby club e spettacoli dal vivo.



Come riporta travelmole.com, con i due hotel siciliani, Palladium continua la propria espansione nel Mediterraneo progettando resort che ora più che mai pongano l'accento su sicurezza e sostenibilità. G. G.