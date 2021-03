Preferred Hotels & Resorts: 5 new entry italiane in portfolio

08:47

Toscana, Lazio, Piemonte e Veneto due volte. Sono queste le regioni dove si trovano le 5 new entry italiane di Preferred Hotels & Resorts, il brand di hotel indipendenti che vede ora 35 strutture della Penisola al suo interno.

Le novità partono con The Sense Experience Resort, in apertura a maggio, sostenibile si estende su quasi cinquemila ettari di parco naturale e pineta, oltre a una spiaggia privata, in Maremma. In Piemonte è invece la volta di Casa di Langa, un resort di 39 camere si ispira a pratiche ecologiche, come l’impegno al raggiungimento di emissioni zero e l’uso del 100% di acqua riciclata per l’irrigazione. Anche la Capitale è rappresentata con Corso 281, elegante boutique hotel di sole 12 suite, tutte con angolo cottura e arredi contemporanei, a pochi passi dalle maggiori attrazioni storiche e culturali romane, come Piazza Navona, Piazza di Spagna e Via Condotti.



Doppia new entry invece per il Veneto: Almar Jesolo Resort & Spa, 197 camere e suite, due ristoranti e due bar, tre piscine esterne contigue, e Hotel Villa Barbarich Venezia Mestre, boutique hotel del XVI secolo con 31 camere.