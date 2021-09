10:00

È di 1,9 miliardi di euro il totale dei fondi stanziati dal Governo per il Superbonus, il nuovo contributo a disposizione degli alberghi per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture.

L’obiettivo, ha spiegato la sottosegretaria alla Transizione ecologica Vannia Gava, è quello di “ridurre del 20% i consumi di energia”, migliorando l’efficientamento in un comparto che “si caratterizza per un’eccessiva dispersione”.



I dettagli

Come ha fatto sapere il ministro del Turismo Massimo Garavaglia il Superbonus, che comprenderà la possibilità di sfruttare i fondi del Pnrr per “misure diverse e di diverso tipo”, sarà pluriennale e consentirà agli operatori turistici “di organizzare al meglio il rilancio delle loro strutture”.



L’importo massimo dei contributi - come spiega tg24.sky.it - verrà erogato a conclusione dei lavori di intervento, in un’unica soluzione. Per l’imprenditoria femminile sarà inoltre possibile accrescere il finanziamento del 10%. L’intervento si strutturerà in parte come credito di imposta e in parte come contributi a fondo perduto.



“Il credito di imposta - ha detto Garavaglia - sarà cedibile come il Superbonus 110%”, mentre per quanto riguarda il contributo a fondo perduto - come spiega tg24.sky.it - è stato annunciato che sarà riconosciuto nella misura massima di 200mila euro.



L’impianto delle misure è dunque pronto, resta ora da vedere quando verranno approvate. Garavaglia ha sottolineato che occorrerà solo valutare se sarà trasformato direttamente in decreto breve o legge di bilancio.