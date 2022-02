Smeralda Holding, piano da 80 milioni per restyling e una nuova apertura

09:49

Pioggia di investimenti in arrivo in Costa Smeralda. Nell’anno in cui il Consorzio si appresta a celebrare 60 anni di attività, un piano di circa 80 milioni di euro permetterà il restyling e l’ampliamento dell’offerta targata Smeralda Holding, società detenuta da Qatar Holding.

Nei piani del fondo del braccio operativo di Qatar Investment Authority – si legge su ilsole24ore.com – la realizzazione di un nuovo albergo (il quinto per Smeralda Holding) per 15 milioni di euro e la ristrutturazione degli hotel Romazzino e Pitrizza per 65 milioni di euro, a partire dal 2023.



Il nuovo hotel

Il nuovo indirizzo, ha rivelato al quotidiano, Mario Ferraro, amministratore delegato di Smeralda Holding, sarà dotato di “35 camere con area all’aperto e piscina. Alcune camere, che stiamo progettando con l’architetto Luca Colombo - ha aggiunto -, avranno la piscina privata”.



Sul fronte dei restyling, invece, l'biettivo degli investimenti è quello di “ottenere il rinnovo completo delle strutture entro il 2024, in modo da completare il piano industriale di rilancio e riposizionamento”.



Nei piani anche l’affidamento della gestione delle strutture ad altri brand.