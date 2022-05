New entry in BWH: per WorldHotels arriva l'Hotel Mulino di Firenze

14:12

È a pochi minuti dal centro storico di Firenze la new entry nel portfolio di BWH. Stiamo parlando dell’Hotel Mulino di Firenze che, nell’adesione al network, ha optato per WorldHotels e in particolare per il brand Crafted Collection, che firma strutture particolari per la creatività e l’arte, oltre che per il servizio particolarmente accurato.

“WorldHotels Crafted - spiega Sara Morucci, director of sales - è la soluzione perfetta per il Mulino di Firenze, un marchio dal quale ci sentiamo pienamente rappresentati, che mette in luce la nostra unicità e ci contraddistingue”.



Le camere e i servizi

Il 4 stelle superior, immerso nel verde delle colline, dispone di 41 camere, ognuna unica e differente, in tipologie Classic, Superior e Junior Suite con la vista sull’antica corte, sulla campagna e sul fiume Arno.

All’interno dell’albergo il Ristorante Grano D’Oro, un’eccellenza del territorio con vista sull’Arno, ricavato da un salone dell'antico mulino. “Una delle ragioni per cui abbiamo scelto di affidarci ad un gruppo alberghiero - aggiunge Morucci - è la necessità di avere un supporto nuovo per il rilancio dell’hotel e una forza commerciale che solo una realtà strutturata può garantirci”.



Tra i plus della struttura la Spa ricavata dalle antiche vasche della macina del ‘400; l’accesso e i trattamenti sono su prenotazione, per due persone, riservati in esclusiva agli ospiti dell’albergo. Durante la stagione estiva apre la piscina in un’area solarium dotata di sdraio, lettini e ombrelloni.



Gli spazi per gli eventi

A disposizione del segmento degli eventi Officine Condotte, uno spazio multifunzionale che si compone di due aree: l’Anfiteatro, uno spazio all’aperto di circa 400 mq per accogliere fino a 240 persone, e la Sala Plenaria di circa 250 mq per eventi da 210 a 320 persone, modulabile in tre ulteriori spazi.