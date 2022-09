CDSHotels: prenotazioni in forte aumento e ritorno dell'early booking

16:34

E’ del 35 per cento l’incremento delle prenotazioni fatto registrare da CDSHotels nella stagione estiva. Una crescita sia sul 2021 sia sul 2019 che è stata accompagnata dal ritorno dell’early booking, con un picco di prenotazioni fatto registrare già alla fine di marzo.

“Il mercato comincia a premiare con un gradimento sempre più elevato – sottolinea Ada Miraglia, direttore commerciale - l’impegno che il nostro gruppo dedica al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta composta da hotel e resort di qualità congiuntamente alla messa a punto di standard molto alti. Elementi necessari per essere sempre più competitivi sul segmento mare Italia che ci vede al fianco di player agguerriti”.



Segnali incoraggianti sono arrivati anche dalla componente estera dei clienti, in particolare su Puglia e Sicilia, dove il fatturato generato è aumentato del 30 per cento. Anche il segmento Mice si è rimesso in moto e il fatturato è risultato in netta crescita anche rispetto al 2019.