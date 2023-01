Meliá: entro l'anno il debutto del nuovo hotel a Barcellona

15:55

Meliá Hotels International cresce a Barcellona ristrutturando l'ex Hotel Rey Juan Carlo, che prenderà il nome 'Miranda de Pedralbes'.

L’esclusivo resort urbano, in apertura entro la fine 2023, darà nuova vita anche al Centro Congressi ad esso annesso. Come riporta hospitalitynet.org, non mancherà una spa esclusiva, un ristorante d'autore e in alleanza con partner nella ristorazione e musica, l'hotel offrirà anche un 'pool club' urbano con una esclusiva vista della città.



La struttura mira a diventare un importante punto d'incontro a Barcellona seguendo le orme dei roof bar e lounge che Meliá gestisce con successo a Madrid, Milano e Londra.



Paola Trotta