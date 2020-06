Spiagge e Fase 2, i menù interattivi di Cibilio

19:32

Spiagge smart nella Fase 2, con i menù interattivi da ordinare direttamente dall'ombrellone con lo smartphone. La piattaforma Cibilio propone la gestione della comanda del lido senza contattidiretti tra persone pagando con Paypal o carta di credito.

Una soluzione che va incontro al rispetto dell'ultimo Dpcm del Governo che i circa 7mila stabilimenti balneari (dati Unioncamere) devono rispettare. Puntando sul QrCode il bagnante si collega sul dominio che lo stabilimento ha creato sul

portale Cibilio, consulta il menù e ordina indicando numero

dell'ombrellone e orario di consegna.



Giuseppe Naccarato, ceo di Altrama, la software house di Cibilio, spiega: "La piattaforma, gratuita per gli utenti, oltre la versione 'Business' per l'esercente, ha un piano 'Start' per condividere il menù anche su Whatsapp. Cibilio è pensato anche per le consegne a domicilio di bar e ristoranti".



Paola Trotta