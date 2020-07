Leolandia segnalato da Tripadvisor come miglior parco a tema italiano

16:39

Per il quarto anno consecutivo Leolandia si riconferma in vetta alla classifica Travelers’ Choice 2020 di Tripadvisor dedicata alla categoria Parchi a tema & parchi acquatici come miglior parco a tema in Italia.

Leolandia si inserisce inoltre nella Top10 europea, unico parco italiano nelle prime 25 posizioni della classifica del Vecchio Continente.

Pubblicità

Con il motto ‘Un’Esperienza SICURAmente Divertente’, il parco ha sviluppato un modello di fruizione di spettacoli, attrazioni e servizi basato su poche, chiare e semplici regole, salvaguardando la formula originale del parco. Ottimi giudizi anche per la disponibilità del personale e l’elevata qualità di tutti i servizi offerti.



Fabrizio Orlando, senior manager industry relations, global Tripadvisor ha commentato: “In questo contesto così sfidante per il settore del turismo e dell’ospitalità, è molto importante riconoscere e celebrare le attrazioni che hanno lavorato duramente per creare una grande esperienza per i propri visitatori. Il premio ricevuto da Leolandia, che si basa sulle recensioni e i voti dei visitatori del parco, dimostra che agli occhi della comunità di viaggiatori, Leolandia ha consistentemente creato grandi esperienze negli ultimi anni”.



Giuseppe Ira (nella foto), presidente di Leolandia, ha aggiunto: “In questi mesi abbiamo fatto degli sforzi economici incredibili per onorare il nostro impegno con il pubblico, che continua a premiarci, e ci auguriamo che finalmente le istituzioni comincino ad occuparsi di un comparto strategico sia per il tempo libero che per il turismo. Le misure intraprese per garantire il rispetto dei protocolli hanno contribuito a rendere il parco ancora più fruibile rispetto al passato: puntiamo a superare l’eccellenza raggiunta, continuando a competere a testa alta con i giganti internazionali dell’intrattenimento”.



Il parco ha chiuso il 2019 con un fatturato di oltre 40 milioni di euro, a fronte di circa 1,2 milioni di ingressi. Il calendario della stagione 2020 arriva fino al 6 gennaio 2021, con parco aperto tutti i giorni fino a settembre inoltrato e, a partire dall’autunno, le tematizzazioni speciali dedicate prima ad HalLEOween e poi al Natale Incantato.