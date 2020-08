di Isabella Cattoni

08:04

VisitPiemonte volta pagina e lancia il portale Piemontescape. Uno strumento nato dalla collaborazione fra i soggetti coinvolti in Piemonte Outdoor Commission, progetto sostenuto e finanziato da Unioncamere, coordinato da VisitPiemonte con la partecipazione di tutte le Ccia e Atl piemontesi.

Territorio da valorizzare

Si tratta di un ampio piano che mira alla valorizzazione delle peculiarità di un territorio che, come sottolineato dal direttore di VisitPiemonte, Luisa Piazza, “è stato nominato da Lonely Planet come regione numero uno Best in Travel da visitare nel 2019”. E in Piemonte, la diversità si declina via via in contenuti allo stesso tempo differenti e complementari fra loro, che l’ente di promozione, grazie anche al prezioso sostegno di Unioncamere Piemonte rappresentata dal responsabile area progetti e sviluppo del territorio Roberto Strocco e della Regione, ha riassunto in quattro tematiche principali: Arte-cultura-Unesco; Enogastronomia; Outdoor; Spiritualità. “Tutti spunti di viaggio sempre più richiesti dai visitatori italiani e internazionali, veri ‘pillar’ ai quali ispirare lo sviluppo turistico del futuro” spiega Piazza.



Un'offerta 'singolare'

Dai siti patrimonio Unesco all’enogastronomia, alle infinite possibilità legate all’outdoor, segmento quanto mai attuale in questo momento. Non da ultima, la spiritualità, che non è semplicemente sinonimo di pellegrinaggio religioso, declinandosi in tutte le sfaccettature di un patrimonio ricchissimo.



#RipartiTurismo

“A cominciare dalla campagna #RipartiTurismo – aggiunge Piazza – abbiamo compiuto un percorso che si arricchisce via via di nuovi contenuti, frutto del confronto a un tavolo regionale che ci ha portato ad analizzare domanda e offerta, sostenuti anche da un sondaggio effettuato per conoscere le preferenze dei viaggiatori e il loro interesse per la nostra regione. Una volta raccolti tutti i dati, abbiamo ridefinito le iniziative di marketing utili a fare focus sugli aspetti che rendono il Piemonte una destinazione ‘singolare’ e unica”.



Evoluzione necessaria

E il lancio del portale Piemotescape aggiunge un importante tassello al progetto, anche se in realtà “Si tratta dell’evoluzione di un portale già attivo, che si sta arricchendo via via di contenuti e che verrà integrato con elementi sempre nuovi nel corso dei prossimi mesi. Abbiamo preferito imprimere un’accelerazione allo sviluppo del sito e partire già da quest’estate proponendo un primo ‘assaggio’ di itinerari escursionistici certificati proprio per sfruttare il trend della domanda. Aggiungeremo poi la sezione dedicata alla montagna invernale e al golf”.



Fare sistema

Il primo passo, ormai compiuto, consisteva nel mettere a sistema e rendere organica e promuovibile l’offerta regionale in sinergia con i rappresentanti del settore, riservandosi poi di valutare l’impatto sul territorio per fare sistema anche con le realtà locali più piccole.

E in questa fase, “Anche la vendita dei voucher vacanza che permettono ai visitatori di trascorrere tre notti in strutture ricettive pagandone soltanto una sta dando un contributo decisivo al decollo di Piemontescape”.