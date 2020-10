Sicilia: secondo bando per ‘See Sicily’, il progetto per adv e t.o.

11:31

Parte il secondo bando di See Sicily, il progetto della Regione Sicilia riservato ad agenzie e tour operator.

Adv e t.o. possono ora presentare una manifestazione di interesse per l’acquisto dei servizi di turistici (escursioni), da parte del Dipartimento del turismo della Regione Sicilia. Obiettivo del progetto, spiega l’assessore regionale del Turismo Manlio Messina a cataniatoday.it, è quello di “promuovere la Sicilia come meta ideale per le vacanze attraverso l’acquisizione da parte della Regione di servizi turistici che saranno, successivamente, resi disponibili ai turisti gratuitamente, tramite i voucher”.



Nei loro pacchetti gli operatori dovranno includere un servizio di transfer da e verso una struttura alberghiera o un sito di rilevanza turistica; o una visita guidata in uno dei siti Unesco della Regione.



Il plafond

Per il bando, l’assessorato al Turismo ha impegnato un plafond di oltre 14 milioni di euro. Dalla pubblicazione dell’avviso, la Regione ha già ricevuto 120 manifestazioni di interesse e oltre 250 registrazioni da parte delle strutture alberghiere.