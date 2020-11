Puglia: proroga dei termini per gli aiuti al turismo, avanzano 30 milioni

15:55

Sarà aperto fino al 21 dicembre prossimo il termine per presentare le istanze per accedere ai contributi dedicati alle micro, piccole e medie imprese del turismo messi a disposizione dalla regione Puglia attraverso Pugliapromozione.

Custodiamo il Turismo in Puglia, questo il nome del provvedimento messo in campo dalla regione per sostenere le imprese del comparto, permette di accedere ad aiuti in forma di sovvenzione diretta concessi ai sensi del 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19'.



L’estensione dei termini è legata al plafond ancora molto ricco che rimane disponibile: ad oggi per 40 milioni di euro di dotazione finanziaria, sono arrivate istanze per soli 10.747.755 euro, con un avanzo di risorse sconcertante in un periodo di gravissima crisi del comparto.



Ma su questa iniziativa si era già espressa in modo critico Federalberghi Puglia attraverso il suo presidente Francesco Caizzi, che qualche settimana fa lamentava “l’eccessiva dose di burocrazia e la poca trasparenza del bando che taglierà almeno la metà degli attori della ricettività alberghiera ed extra alberghiera, inibendo di fatto la partecipazione a buona parte dei codici Ateco del comparto, in particolare quelli che fanno riferimento all’extralberghiero, con errori di interpretazioni grossolani e da principianti”.