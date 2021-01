15:49

Salgono da 3 a 8 miliardi i fondi destinati a turismo e cultura nel Recovery Plan. Nella nuova bozza del piano diffusa ai partiti, riporta ilfattoquotidiano.com, le risorse a sostegno del comparto duramente colpito dalla pandemia Covid-19 sono più che raddoppiate.

“È una notizia che ci fa finalmente tirare un sospiro di sollievo”, commenta in una nota Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria. “Ringraziamo il presidente Mattarella e diamo merito al ministro Franceschini e al Governo per aver capito la gravità della situazione, aver ascoltato le richieste di tutte le imprese del turismo ed aver dimostrato sensibilità per un settore fondamentale per l’economia che non può rimanere fuori dalle priorità dell’Italia”.



Ora, però, sottolinea Lalli, “occorre non perdere tempo e rivolgere una particolare attenzione ai progetti specifici velocizzando il processo”.