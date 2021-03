Garavaglia: “In Ue avanti insieme su passaporto vaccinale”

di Amina D'Addario

Come si viaggerà quest'estate? Ci sarà bisogno di un passaporto sanitario per facilitare i viaggi per lo meno all'interno del territorio comunitario? Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia (nella foto) ha confermato che le discussioni in Europa "stanno andando avanti".

"Abbiamo fatto un interministeriale proprio ieri sul tema. Di sicuro - ha detto il ministro intervenendo agli 'Stati Generali del Turismo di Sorrento' - si va verso un documento sanitario comune per i vaccinati, che dal punto di vista sanitario ha senso. Poi - ha aggiunto - bisogna vedere se da questo ci saranno ulteriori sviluppi".



Per Garavaglia è tuttavia importante che si proceda "tutti insieme", perché, ha precisato, "non possono esserci fughe in avanti, altrimenti qualcuno avrà un vantaggio competitivo a scapito di altri".