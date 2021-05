Basilicata - turismo Covid free. Il progetto si replica anche per l'estate 2021

21:00

La Basilicata è pronta a riproporre il progetto 'Basilicata - Turismo Covid Free' anche per l'estate 2021. Visti i buoni risultati dello scorso anno, l'assessore regionale alle attività produttive Francesco Cupparo ha annunciato che verranno attivate delle Unità Speciali Covid-19 per assicurare una vacanza 'covid-free' a chi sceglierà di soggiornare nelle aree più gettonate del territorio, dal Parco Nazionale del Pollino alla costa tirrenica, passando per Policoro e Matera.

Come riporta melandronews.it, chi giungerà in Basilicata senza una certificazione che attesti il risultato di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti potrà effettuarlo in loco, inoltre - qualora la proposta ancora in fase di definizione venisse resa effettiva dal Governo - i turisti potranno ricevere la somministrazione della seconda dose del vaccino presso uno dei presidi dedicati senza così dover rinunciare alla propria vacanza. G. G.