Sauris in Friuli Venezia Giulia è il primo ‘Borgo del cashback’, iniziativa promossa da myWorld che ha l’obiettivo di mette in rete aziende e operatori economici della zona, offrendo a cittadini e turisti numerosi vantaggi sugli acquisti in loco.

La formula prevede che le aziende locali aderiscano come partner alla community cashback di myWorld offrendo i propri beni e servizi e garantendo un vantaggio per i consumatori, ai quali viene riservato un cashback, strumento utile anche per incoraggiare la fidelizzazione della clientela. La community di Sauris include attività commerciali e ricettive: dagli alberghi agli agriturismi, passando per ristoranti e piccoli negozi artigianali.

“La rete di imprese locali che abbiamo creato nell’antico borgo di Sauris ha l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità e sostenere lo sviluppo anche turistico del territorio. Il turismo è uno dei settori più provati dalla pandemia, ma giocherà un ruolo di prima linea per trainare questa ripresa. Come azienda siamo impegnati in attività e iniziative strategiche per la promozione e in questo contesto si inserisce Borghi del cashback, che intendiamo portare in tutte le regioni italiane, creando reti di imprese locali che fanno squadra e diventano più attrattive verso la clientela, valorizzando se stesse e promuovendo il territorio e l’economia locale”, ha spiegato Michela Mosconi, amministratore delegato di myWorld Italia.