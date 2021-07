Le migliori spiagge d’Italia: Sardegna al top

09:11

Gli italiani anche quest'anno, per prudenza, preferiscono rimanere entro i confini nazionali. Quali le migliori spiagge d'Italia da prendere di mira in vista delle ferie?

A fornire delucidazioni in merito sono stati gli esperti di Holidu, il motore di ricerca per case vacanza che, partendo al database di Google Maps, hanno selezionato le spiagge, i lidi, le cale e le baie con un punteggio superiore alle 4 stelle che hanno ricevuto almeno 100 recensioni sul noto portale.



A trionfare è la spiaggia della Baia del Silenzio in Liguria seguita dalla Scala dei Turchi in Sicilia e, a chiudere la top 3, la spiaggia La Cinta sita in Sardegna, una delle regine della classifica che annovera nella top 10 anche la spiaggia di Porto Giunco, la spiaggia di Simius, la spiaggia del Poetto e ancora la spiaggia del Lazzaretto.



Livia Fabietti