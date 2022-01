Nuova tappa in Piemonte della Vision TTG By IEG 2022-2027. Iscrizioni entro il 30 gennaio

12:22

Prosegue il progetto di alta specializzazione per le imprese del turismo realizzato da Unioncamere Piemonte in collaborazione con TTG.

Dopo gli appuntamenti del 13 e 20 gennaio per gli operatori della provincia di Cuneo, il 31 gennaio e il 7 febbraio i seminari di approfondimento dedicati alla Vision TTG By IEG 2022-2027 si ripetono per i professionisti operativi nell’area del Piemonte Nord Orientale, specificatamente nelle province di Biella, Vercelli, Novara e Verbania (Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte).



Le due giornate di lavori – volte a fornire gli strumenti per intercettare e utilizzare i segnali in emersione che nel prossimo quinquennio orienteranno la domanda di consumo - sono incentrate sull’analisi sociosemiotica applicata al marketing territoriale. Un metodo di rilevazione innovativo e peculiare della Vision TTG by IEG. I professionisti del turismo operativi in provincia di Biella, Vercelli, Novara e Verbania possono partecipare gratuitamente, iscrivendosi on-line entro il 30 gennaio a questo link.



Sempre nell’ambito dell’articolato progetto di alta formazione realizzato in partnership con Unioncamere Piemonte, a inizio marzo la Redazione TTG Italia porterà sul territorio regionale anche una nuova edizione dei Webinar di Aggiornamento volti a fornire indicazioni sul quadro di mercato attuale e sulle prospettive per il 2022. Il webinar illustra i dati quali-quantitativi elaborati da TTG Italia sulla base di interviste, statistiche e dati previsionali che sono parte dell’archivio di redazione.

Presente quotidianamente sul mercato e costantemente in contatto con le imprese del comparto, TTG Italia fornisce Webinar di Aggiornamento ricchi di informazioni pratiche per le strategie di breve periodo.

P.T.