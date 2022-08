Cicloturismo: il Garda Veneto rilancia

13:31

Procedere in bici o a piedi per vivere il territorio in maniera sostenibile. È questa la filosofia del portale Bike-trekking-lagodigarda, che raccoglie 64 percorsi per bici e camminata dislocati in 13 comuni del lago e dell’entroterra.

Il portale realizzato da Federalberghi Garda Veneto nel 2018, è stato progressivamente aggiornato e sviluppato, e ora, grazie a nuovi partner e professionisti, viene rilanciato con una rinnovata veste grafica. Strutturato in tre lingue (italiano, inglese e tedesco), è disponibile gratuitamente per gli ospiti degli hotel... (continua a leggere su HotelMag)