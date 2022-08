Divieto di sbarco a Stromboli, i turisti si riversano su Panarea

17:23

Panarea sotto stress per il turismo mordi e fuggi. In seguito al divieto di sbarco a Stromboli dopo gli eventi degli ultimi giorni, Federalberghi Isole Eolie segnala un incremento degli arrivi dei passeggeri delle mini-crociere sui 3,4 km quadrati di Panarea, che "non è in grado di assorbire il numero di escursionisti che ogni giorno la visitano anche solo per qualche ora, aumentandone sproporzionatamente la pressione antropica con tutte le conseguenze che è facile immaginare e alle quali ogni anno assistiamo", come si legge nella nota dell'associazione.

"Occorre, in primo luogo, effettuare i controlli necessari a far rispettare l’ordinanza del sindaco di Lipari che ne contingenta gli sbarchi sulla base della provenienza (Sicilia e Calabria). Servono, quindi, strumenti ulteriori di tutela che consentano di andare oltre questo genere di ordinanze già in passato rivelatesi insufficienti".