di Amina D'Addario

14:45

Sarà ospitato per la prima volta in Italia il Forum mondiale dell'enoturismo. La sesta edizione, promossa e organizzata dall'Unwto in collaborazione con il Ministero del Turismo, Enit e Regione Piemonte, si terrà dal 19 al 21 settembre ad Alba, tra Langhe, Roero e Monferrato.

Un'occasione unica per far conoscere al mondo le eccellenze del Belpaese e riflettere sulle prospettive di sviluppo di un settore che a livello nazionale vale 2,5 miliardi di euro l'anno, muove circa 14 milioni di turisti e può contare su un patrimonio di 844 prodotti certificati di cui 526 vinicoli e 25 mila cantine aperte al pubblico.



"L'enoturismo - ha sottolineato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'evento - è un settore molto importante, su cui bisogna investire per definire regole comuni ed essere in grado di misurarlo. Se guardiamo ai dati dei primi cinque mesi dell'anno vediamo che il primo mercato per la vendita di vini è rappresentato dagli Stati Uniti con quasi 800 milioni di euro; poi viene la Germania con quasi 500 milioni di euro e la Gran Bretagna con quasi 300 milioni di euro".



Un settore strategico per lo sviluppo dei territori perché, ha sostenuto il direttore Europa Unwto, Alessandra Priante, "consente di raggiungere obiettivi di sostenibilità e di innovazione". Innovazione, ha aggiunto, "che si applica non solo nell'esperienza e nella narrazione dell'offerta, ma anche nel modo di gestire e preparare una destinazione".