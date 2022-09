Monterosa Ski, la stagione si apre il 2 dicembre: stesse tariffe del 2021

19:30

Monterosa Ski non aumenterà i prezzi degli skipass. Il comprensorio che riunisce 51 piste e 28 impianti di risalita nelle 3 valli di Champoluc-Frachey, Gressoney-La-Trinité e Alagna si appresta ad affrontare la prossima stagione invernale 2022-23 mantenendo le stesse tariffe dello scorso anno.

Una scelta figlia della crisi economica ed energetica che sta attraversando il Paese. “I dati positivi dell’estate, unitamente all’auspicato ritorno degli stranieri, non più limitati dalle norme di contenimento della pandemia della passata stagione, ci fanno sperare in un inverno di rilancio. Per questo vogliamo andare incontro ai nostri utenti, agevolandoli con il ritorno del prezzo dinamico attraverso, sostanzialmente, la formula del prima acquisti e meno paghi”, spiega in una nota Daniel Grosjacques, direttore amministrativo di Monterosa Spa (nella foto).



Stagione e tariffe

La stagione partirà il 2 dicembre e proseguirà fino al 16 aprile. Neve permettendo, l’apertura sarà anticipata agli ultimi due week end di novembre.



Lo skipass giornaliero per le 3 valli (Champoluc-Frachey, Gressoney-La-Trinité e Alagna) andrà da un minimo di 38 a un massimo di 60 euro. Nel caso si scegliesse la formula Freeride, che include anche la salita al ghiacciaio di Punta Indren, l’incremento dello skipass è di 2 euro (40 euro minimo e 62 euro massimo). Se, invece, si sceglie la singola salita a Punta Indren, l’integrazione giornaliera sarà di 8 euro.



Lo skipass stagionale verrà proposto a 940 euro (980 nella formula Freeride).



“Le vendite di giornalieri e stagionali inizieranno a metà ottobre sul nostro portale visitmonterosa.com e ovviamente i primi a prenotare riusciranno ad assicurarsi i prezzi più bassi. Con l’avvicinarsi dell’alta stagione, i prezzi ovviamente cambieranno e aumenteranno”, precisa Grosjacques.



Stazioni satellite

Nelle stazioni satellite di Monterosa Ski, Alpe di Mera, Antagnod, Brusson, Champorcher e Gressoney-Saint-Jean, si è invece optato per due fasce di prezzo fisse, divise tra giorni feriali e festivi: il giornaliero per Antagnod, Brusson e Gressoney-Saint-Jean varierà da un minimo di 25 euro per i giorni feriali ad un massimo di 31 euro per i festivi. Per Champorcher da 26 euro (feriali) a 33 euro (festivi). Per Alpe di Mera da 28 euro (feriali) ad un massimo di 38 euro (festivi), se acquistati online.



Anche nel caso delle stazioni minori del comprensorio non sono aumentati i prezzi degli stagionali: Antagnod, Brusson e Gressoney-Saint Jean a 449 euro – Champorcher 559 euro – Alpe di Mera 600 euro.