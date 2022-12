Piemonte, pienone per Capodanno: hotel verso il sold out

08:00

Il Piemonte si riempie in occasione del Capodanno. Nei prossimi giorni si annuncia un sold out in tante strutture ricettive della regione, visto che un turista su due sta scegliendo proprio questa come meta del proprio viaggio.

Secondo i dati ricavati osservando le prenotazioni online per San Silvestro, si evidenzia un tasso di riempimento al 63,6% proprio sull'ultimo dell'anno, con picchi soprattutto nella zona dei laghi (75,8%) e delle colline (71,5%).



Ed è proprio tra le colline di Langhe, Roero e Monferrato che si registra una crescita del 5% degli stranieri sugli arrivi e del 7% sui pernottamenti. Le province di Cuneo, Alessandria e Asti si posizionano tra le prime 12 della top list italiana.



"Fioccano le prenotazioni - commenta Vittoria Poggio, assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte su torinotoday.it -. Le difficoltà dovute prima alla pandemia e poi alla guerra in Ucraina sembrano per fortuna alle spalle".



Gaia Guarino