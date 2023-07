di Isabella Cattoni

08:35

Cominciamo dalla fine dell’intervista. Ivana Jelinic (nella foto), presidente e ceo di Enit, trascorrerà le sue vacanze a Rimini.

Una mossa perfettamente in linea con una figura che crede fortemente nella forza dell’offerta italiana e nella sua capacità di attrarre viaggiatori da tutto il mondo.

E la fiducia non manca anche in un momento in cui il nostro Paese è attraversato dall’emergenza legata agli incendi, all’eccezionale ondata di caldo e alle avversità meteorologiche che hanno interessato diverse regioni da Nord a Sud della Penisola.



Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, i dati: “A oggi - spiega la manager a TTG Italia – i dati quanto ad arrivi e presenze sono ottimi. Siamo ormai alla fine di luglio, e i segnali sono molto incoraggianti, a cominciare da quelli sul versante europeo. Malgrado qualche dichiarazione fuorviante, che ha generato un po’ di incertezza, i principali mercati stanno performando nel migliore dei modi. Bene i francesi, bene gli spagnoli ma anche i tedeschi stanno arrivando, anche se in alcune località in numero inferiore rispetto alle previsioni”.

Al dato europeo si associa quello degli arrivi dal lungo raggio: “Americani al top, ma anche gli asiatici stanno ricominciando ad arrivare. Ci sono poi mercati che ci stanno sorprendendo, come quello argentino”.



L’emergenza climatica di questi giorni, pur nella sua gravità non dovrebbe secondo Jelinic compromettere l’estate italiana: “Per contrastare lo sciacallaggio mediatico di questi giorni, abbiamo messo in campo una campagna su tutti i nostri mercati stranieri di riferimento – Enit è presente con 26 sedi all’estero – per ribadire che l’Italia è fruibile e che le temperature sono tipiche di questa stagione. Fa caldo in tutto il mondo – aggiunge Jelinic – e lo scoppio di focolari di incendio è purtroppo frequente dappertutto in questo periodo dell’anno”.



Detto questo, il ceo di Enit non nasconde che in Sicilia ci siano delle “difficoltà oggettive, soprattutto per quanto riguarda lo scalo di Catania. Sotto questo aspetto, il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha dimostrato grande attenzione alla situazione che impatta su turisti e imprese, procedendo già con un primo intervento: lo stanziamento di 10 milioni di euro per risarcire i turisti in Sicilia” .



Jelinic è comunque sicura che passati questi giorni turbolenti, la situazione andrà normalizzandosi. “Anche perché chi lo può fare sta magari pensando di posticipare le vacanze. Un atteggiamento che potrebbe contribuire a sostenere l’allungamento della stagione. A questo proposito, stiamo compiendo un'importante opera di diversificazione sui mercati proprio all’insegna della destagionalizzazione”.

E alla fine, i conti torneranno: “Siamo in linea con le aspettative di inizio anno e, salvo problematiche particolari, supereremo i numeri del 2019”.

I presupposti ci sono, anche perché, sottolinea, il ceo, “Stiamo facendo bene anche in mesi durante i quali in passato si faticava a raggiungere risultati positivi”.