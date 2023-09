World Tourism Day, Santanchè: “L’Italia è un luogo turistico senza limiti di tempo e spazio”

15:01

“Il valore del turismo, quale motore culturale e acceleratore economico, è alla base del lavoro che governo e ministero, stanno facendo per portare il comparto a essere la prima industria italiana e traino del Pil”. Il ministro del Turismo Daniela Santanchè coglie l’occasione della Giornata Mondiale del Turismo per fare un’analisi del comparto e delle sue prospettive.

In una lettera inviata al quotidiano Libero e ripresa sul sito del Ministero, Santanchè parla di “missione ambiziosa, ma realizzabile”, grazie anche al lavoro fatto sul Piano Strategico del Turismo, con il quale si vogliono anche correggere gli errori del passato per intraprendere un nuovo percorso.



Il ministro affronta poi il tema della sostenibilità come centrale per il futuro, per poi entrare nelle peculiarità da valorizzare, prima tra tutti la completezza dell’offerta turistica: “Possiamo offrire le bellezze naturali, il turismo culturale, le nostre città d’arte o il turismo degli eventi – scrive -. A questi ambiti classici, possiamo affiancarne di nuovi, a partire dalla valorizzazione dei borghi, il turismo legato alle terme, quello dei cammini o il cicloturismo. Tutto questo rende l’Italia un luogo turistico senza limiti di tempo e spazio”.



Infine Daniela Santanchè mette l’accento su un tema determinante: “Oggi abbiamo dei professionisti del settore che il mondo ci invidia, ma che non sappiamo o non possiamo valorizzare”. E conclude: “Abbiamo il dovere di provare a rendere l’Italia una Nazione aperta al turismo 365 giorni l’anno”.