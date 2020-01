Eventi e destagionalizzazione: la strategia della Tunisia

16:24

Eventi per destagionalizzare e per incrementare gli arrivi sulla destinazione. È questa una delle strategie scelte dall’Ente del Turismo della Tunisia per continuare a far crescere gli arrivi anche per il 2020.

“L’obiettivo che ci poniamo per il 2020 è quello di incrementare ulteriormente la crescita degli arrivi da parte di visitatori italiani, trend che negli ultimi due anni ha visto un aumento percentuale a doppia cifra. Crediamo molto nel mercato italiano ed esso ha sempre creduto nella Tunisia” dice Souheil Chaabani, direttore dell’Ente.



Uno degli asset su cui il Paese intende puntare per lo sviluppo è quello degli eventi, collegati alla vitalità della destinazione, con i quali si vuole creare un traino per destagionalizzare gli arrivi.