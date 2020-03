Maldive, quattro resort in quarantena: Kuoni riprotegge i clienti

16:21

Sono quattro i resort delle Maldive messi in quarantena dopo che il Governo dell’arcipelago ha confermato i primi casi di coronavirus nella nazione. I resort isolati sono quelli delle isole di Kuredu, Vilamendhoo, Batalaa e Kuramathi.

“I trasferimenti da e per le isole sono stati sospesi - ha affermato un portavoce di Kuoni a TTG Media -. Tutti gli ospiti che avrebbero dovuto arrivare nei prossimi giorni vengono contattati e viene loro offerto un resort alternativo. Per prima cosa contatteremo i clienti il cui arrivo è imminente”.



Kuoni ha inoltre affermato di aver ricevuto, da parte del governo maldiviano, garanzie sulle misure adottate per limitare la diffusione del virus, in base ai piani predisposti dal Ministero del Turismo e dalla Health Protection Agency. “I nostri rappresentanti alle Maldive - continua il t.o. - sono in contatto con i clienti delle isole e sono aggiornati in tempo reale”.



I consigli del governo

Gli ospiti rimarranno nel resort in pensione completa in quarantena, mentre invece tutto il resto della programmazione maldiviana di Kuoni non ha subito ritocchi o modifiche.

Il governo maldiviano consiglia comunque a tutti i clienti internazionali che abbiamo prenotato una vacanza in uno dei quattro resort di contattare il proprio tour operator e la compagnia di assicurazioni per ulteriori informazioni.