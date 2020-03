Olimpiadi di Tokyo in sospeso: si fa avanti l’idea del rinvio

12:38

Finora il tema delle Olimpiadi di Tokyo 2020 non era ancora stato affrontato. Sembrava che il mondo dello sport fosse in attesa di valutare l’evoluzione della vicenda Coronavirus prima di prendere una decisione.

Ora l’ipotesi più accreditata sembra quella di un rinvio a data da destinarsi. L’unica certezza è che il 24 luglio non ci sarà nessuna cerimonia di apertura.



Ora, come riporta lastampa.it, si lavora a un piano alternativo. La speranza del Comitato olimpico internazionale è che le prossime settimane diano un quadro più chiaro della diffusione del virus e del grado di emergenza nei diversi Paesi. Ma il progetto è tutto da pianificare.



Il via libera all’eventuale piano di riserva, comunque, dovrà sempre passare dal Giappone e dal presidente Abe. Due le ipotesi attualmente al vaglio: una il posticipo al 25 agosto, ma sembrerebbe poco praticabile. La più concreta sembra quella di rimandare tutto in autunno.