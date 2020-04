New York, l'ordine di Cuomo: mascherine obbligatorie per tutti

19:24

New York corre ai ripari per cercare di contenere l’epidemia. Il Governatore della metropoli, Andrew Cuomo, ha pubblicato un ordine esecutivo che impone a tutti i newyorchesi di indossare una mascherina o una copertura per il viso in pubblico, in tutte quelle situazioni in cui il distanziamento sociale non sia possibile. Tra gli esempi citati i trasporti pubblici e i marciapedi affollati.

Il governatore su Twitter ha accennato anche a sanzioni nel caso in cui le persone si rifiutino di eseguire l’ordine e ha chiesto il supporto dell’amministrazione Trump per avviare lo screening di massa: “I test su larga scala – ha detto –, siano essi tamoni o test sierologici, sono lo strumento migliore per riaprire in sicurezza, ma non è possibile eseguirli senza il supporto federale”. Lo stato di New York è attualmente l’epicentro della pandemia, con oltre 202mila casi confermati e quasi 11mila decessi, secondo le statistiche di New York.