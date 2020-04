Expedia ha il nuovo ceo: la guida a Peter Kern

15:08

È stata affidata a Peter Kern la guida di Expedia. Dopo alcuni mesi di interregno in seguito all’uscita di scena di Mark Okerstrom, arriva la nomina del nuovo amministratore delegato del gruppo, per il cui ruolo è stato scelto un manager di lungo corso.

Kern ha fatto parte del board di Expedia sin dal 2005 e nel 2018 gli era stata affidata la carica di vice chairman. Inoltre ha ricoperto diversi ruoli esecutivi anche in altre società di alto livello.



La nomina, intanto, arriva in contemporanea alla notizie della nuova iniezione di liquidità che il Gruppo Expedia è riuscito a ottenere. In totale 3,2 miliardi di dollari di cui 1,2 provenienti da due fondi di investimento privati, Apollo Global Management e Silver Lake, e 2 di finanziamento del debito.