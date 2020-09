Wttc: anche le Filippine ricevono il marchio 'Safe Travels'

11:03

Le Filippine sono diventate la centesima destinazione ad ottenere la certificazione Safe Travels dal World Travel and Tourism Council.

Il marchio è stato lanciato all'inizio di quest'anno per aiutare a ripristinare la fiducia tra i viaggiatori e nel settore dei viaggi e del turismo nel mondo.

Come segnalato da TTG Media, le destinazioni certificate in Europa includono fra le altre Spagna, Portogallo, Turchia, Croazia e Slovenia, tra le altre. A medio-lungo raggio, destinazioni come Costa Rica, Egitto, Tunisia, Maldive e Sri Lanka hanno messo in atto tutte le misure di salute e sicurezza prescritte per ottenere l'accreditamento di ‘viaggi sicuri’.



Gloria Guevara, presidente e amministratore delegato del Wttc, ha dichiarato: "Siamo lieti di vedere che la nostra iniziativa sta prendendo piede e viene utilizzata da destinazioni di ogni angolo del mondo. Le 100 destinazioni che ora usano il marchio stanno lavorando insieme per aiutare a ricostruire la fiducia dei consumatori in tutto il mondo. Diamo il benvenuto alle Filippine, una destinazione sede di alcune delle isole più belle del mondo, come nostra centesima meta. Man mano che il marchio Safe Travels acquista popolarità, i viaggiatori saranno sempre più in grado di riconoscere le destinazioni che hanno adottato la nuova serie di protocolli globali, incoraggiando il ritorno di viaggi sicuri in tutto il mondo.



Bernadette Romulo-Puyat, segretaria del dipartimento del turismo filippino, ha aggiunto: “Ringrazio il Wttc per aver riconosciuto gli sforzi del Paese, che si è mosso in linea con gli standard del Wttc. Il marchio Safe Travels incoraggerà i nostri stakeholder ad aderire agli standard di salute e sicurezza e ci aiuterà anche a ricostruire la fiducia dei viaggiatori, in modo da poter riavviare il turismo e preservare e sostenere i posti di lavoro".