Open African Travel: l'Atta chiede corridoi Africa - Gran Bretagna

11:12

L'African Travel & Tourism Association ha lanciato una petizione per fare pressione sul governo britannico affinché crei corridoi di viaggio tra il Regno Unito e le destinazioni africane.

Il settore dei viaggi è stato sollecitato a sostenere la nuova campagna, chiamata Open African Travel, che mira a riaprire l'Africa ai viaggiatori del Regno Unito. "I paesi africani hanno aperto i loro confini dall'inizio di settembre - ha segnalato Atta in un comunicato diffuso da TTG Media -. Chiediamo il vostro aiuto per fare pressione sul Foreign Office e sulla Public Health England per applicare ai paesi africani gli stessi parametri di viaggio che vengono applicati al resto del mondo. Questo porterà alla creazione di ponti aerei verso paesi in cui puoi viaggiare in sicurezza in tempi di Covid. L'Africa ha alcuni dei numeri Covid più bassi al mondo e tuttavia il Foreign Office sconsiglia tutti i viaggi in Africa".



Finora, la petizione è stata firmata da più di mille300 persone: se ottiene almeno 10mila firme, il governo dovrà rispondere alla petizione.