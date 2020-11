Space X, la Nasa certifica il volo con equipaggio: partirà nel fine settimana la spedizione Crew-1

21:00

È fissata per il prossimo weekend Crew-1, la prima missione operativa di lunga durata di Space X. La Nasa ha infatti reso noto di aver completato la certificazione per il volo umano.

Si tratta del primo veicolo spaziale di nuova generazione, dopo lo Space Shuttle, a ottenere il via libera per il trasporto di un equipaggio.



La Crew-1, si legge su wired.it, partirà così il 15 novembre in Florida alla volta della Stazione spaziale internazionale. La capsula è una Crew Dragon di seconda generazione e prende il nome di Resilience.



A bordo salirà un team composto da quattro persone: il comandate Michael Hopkins, il pilota Victor Glover e la specialista Nasa Shannon Walker e il mission specialist della giapponese Jaxa, Soichi Noguchi. Gli astronauti sono in quarantena dalla fine di ottobre per essere pronti per la spedizione.