Il Sudafrica riapre ai turisti internazionali

11:49

Frontiere aperte a tutti i turisti internazionali, sia leisure che business: è la decisione presa dal governo del Sudafrica ed effettiva già da qualche giorno.

L'ingresso nel Paese, sottolinea Travel Agent Central è subordinato alla presentazione di un test Pcr negativo eseguito non prima di 72 ore dalla partenza: in caso contrario scatterà la quarantena per 10 giorni a spese dei viaggiatori, con l'obbligo di indicare all'arrivo l'indirizzo dove si intende trascorrerla.



Tutti i viaggiatori all'arrivo saranno sottoposti a screening per la valutazione di eventuali sintomi da Covid-19. Per il momento, gli unici aeroporti internazionali operativi sono quello di Johannesburg, il King Shaka International Airport fuori Durban e Cape Town International Airport.



Rimane in vigore il divieto di sbarco in tutti i porti sudafricani agli ospiti internazionali delle navi da crociera. O. D.