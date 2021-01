Dubai si promuove con una canzone: il video su Youtube

15:57

Si intitola ‘Ya Salam Ya Dubai’ ed è una canzone, il nuovo modo scelto dal Dipartimento di marketing per il turismo e il commercio di Dubai per promuovere la città nel mondo.

La canzone, realizzata dall'icona della musica araba Rashed Al Majed e dal cantante, cantautore e produttore musicale marocchino-svedese RedOne, è un tributo musicale a Dubai, una città in continua evoluzione e sempre più affascinante.



Presentato sui canali YouTube ufficiali di Visit Dubai e Mbc Group ad inizio gennaio, il videoclip ha ottenuto più di 5 milioni di visualizzazioni in pochi giorni: il video musicale abbinato alla canzone è una straordinaria presentazione delle diverse anime della città.



Diretto da David Zannie, il video mette in evidenza l’importanza di Dubai come indiscusso hub turistico e di intrattenimento della Regione, grazie anche ai cammei di una serie di celebrità, ballerini e attori.



Inoltre, punta i riflettori su luoghi iconici che continuano ad attrarre turisti da tutto il mondo, come Jumeirah Al Naseem, Madinat Jumeirah, il l’Historical District, Dubai Water Canal, Coca-Cola Arena, Miracle Garden, La Mer, Jadaf Waterfront, Bluewaters Island, il canyon e il lago di Hatta, The Beach by Meraas e Dubai Creek Harbour.