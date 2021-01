Israele chiude i confini: aeroporti deserti sin dal primo giorno

10:44

Israele alza nuovamente la stretta sui movimenti da e verso il Paese e punta ad adottare il modello dell’Australia, che ha consentito al Paese di rimanere praticamente immune dalla pandemia: una chiusura totale dei confini con il divieto per tutti i voli internazionali.

È partito ieri il terzo lockdown in Israele, che si annuncia come il più drastico sin qui adottato, e negli aeroporti già si vedono i primi effetti, come si vede nel video pubblicato da Repubblica.it: aeroporti praticamente deserti e una situazione destinata a perdurare non si sa fino a quando.



Nel Paese, alle prese con una ripresa dei contagi, saranno ammessi in questa fase solamente i voli cargo che prevedono il trasporto dei vaccini: il Governo di Netanyahu a infatti deciso di accelerare drasticamente il processo di vaccinazione divenendo anche Paese test per le aziende che stanno producendo i vaccini.