Pata, i trend del futuro: turismo lento in un'unica destinazione e viaggi ecosostenibili

Vacanze multigenerazionali, ‘turismo lento’ e sostenibilità saranno tre delle principali tendenze che influenzeranno i viaggi post-Covid nella regione dell'Asia – Pacifico.

Pacific Asia Travel Association ha identificato una serie di tendenze che probabilmente influenzeranno i viaggi nella regione nel 2021 e oltre. Chris Crampton, presidente del capitolo Pata Uk & Ireland, ha dichiarato: “Mentre il mondo si riprende lentamente dal Covid-19 e le frontiere iniziano gradualmente ad aprirsi, ci aspettiamo che i viaggi siano differenti rispetto al passato. Il 2021 sarà molto probabilmente una sorta di ‘corsa in ottovolante’ per tutti noi, ma quello che sappiamo è che ci sono molti sviluppi nella regione che aspettano solo di concretizzarsi".



È probabile che le famiglie che non si sono potute incontrare durante la pandemia vogliano trascorrere più tempo insieme e questo potrebbe favorire le prenotazioni di viaggi multigenerazionali.

Gli operatori della regione prevedono anche una rapida crescita del ‘turismo lento’ e delle vacanze in un unico luogo in Estremo Oriente, invece dell'approccio tradizionalmente legato alla visita di diversi paesi durante un unico viaggio.



La regione di Asia - Pacifico è inoltre destinata a catturare l’attenzione dei clienti che desiderano trascorrere vacanze sostenibili grazie all’offerta di nuovi resort a emissioni zero che stanno aprendo in destinazioni chiave.

Come segnalato da TTG Media, un altro trend identificato da Pata riguarda la crescente domanda da parte dei viaggiatori di "esperienze più autentiche e local", vacanze benessere e viaggi di nozze.