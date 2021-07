Usa, Walt Disney World reintroduce l’obbligo di mascherine nei luoghi chiusi

11:54

A partire da oggi sia Disneyland che Walt Disney World in Florida richiederanno che i membri del cast e gli ospiti dai 2 indossino le mascherine in tutti i luoghi al chiuso. Questo significa che la mascherina andrà indossata a bordo di tutti i mezzi di trasporto del resort chiusi, durante le code al coperto, sulle attrazioni, all'interno dei negozi al dettaglio e in qualsiasi ristorante al coperto, a meno che non si stia mangiando o si bevendo.

Le mascherine sono invece, facoltative in tutte le aree esterne.

Disney ha monitorato i suoi protocolli di salute e sicurezza nell'ultimo anno, allentando le restrizioni, riaprendo le attrazioni e aumentando la capacità sotto la guida del Cdc e delle autorità locali. Ora che i casi sono di nuovo in aumento nell'area, Disney sta seguendo le indicazioni dei funzionari nel tentativo di aiutare a ridurre i casi.