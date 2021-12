Regno Unito: Covid pass anche per i ragazzi dai 12 ai 15 anni

14:21

Anche i ragazzi inglesi sopra i 12 anni avranno il Covid Pass, ovvero il documento che comproverà la propria situazione vaccinale. L’annuncio è stato dato dal ministero della Salute d’Oltremanica e fa seguito all’estensione delle vaccinazioni ai cittadini di età compresa tra 12 e 15 anni.

Come riporta travelmole.com, la decisione di ampliare il Covid Pass arrivata anche alla luce delle restrizioni per i non vaccinati dai 12 anni in su in atto in diverse destinazioni turistiche.



In un primo momento la prova della vaccinazione sarà fornita con un codice a barre internazionale. La versione digitale dovrebbe essere disponibile dall’inizio del prossimo anno.