Spagna, ottimismo per l'estate: la corsa agli allotment è iniziata

È vero, la variante Omicron è molto infettiva e si diffonde rapidamente, tuttavia sembra che altrettanto rapidamente se ne vada. È quanto si sta rilevando in Sudafrica, dove la variante ha avuto origine e dove, negli ultimi giorni, si sta riscontrato un forte calo dei contagi.

Un segnale positivo che fa ben sperare l’industria turistica spagnola, alle prese con un’impennata di richieste di posti per l’estate da parte dei grandi colossi turistici europei. Anche le banche letti chiedono di nuovo garanzie da parte degli alberghi, al fine di bloccare i posti nel caso in cui la domanda superi l’offerta, come si è già verificato nell’estate 2021. Le prospettive sono dunque positive, considerata la voglia di viaggiare dei turisti europei dopo due anni di restrizioni.



Intanto, come spiega Preferente, i dati relativi al Sudafrica fanno pensare che già alla fine di gennaio il numero dei contagi dovuti a Omicron dovrebbe iniziare a ridimensionarsi rapidamente.