Test & Go in Thailandia, oltre 60mila le adesioni

17:30

Sono oltre 60mila i turisti che a partire dal 1º febbraio, nel momento in cui la Thailandia ha ripristinato la modalità di ingresso Test & Go, si sono registrati per aderire all'iniziativa. Sono questi i dati diffusi da Tourism Authority of Thailand relativamente alle prenotazioni in arrivo per il periodo fino ad aprile, con i mercati europei in prima linea tra quello russo, il tedesco, il francese e il britannico.

Durante il periodo più duro della pandemia molte attrazioni turistiche sono state riqualificate e, come riporta pattayamail.com, il governo si aspetta di accogliere 8-15 milioni di visitatori con ricavi di circa 34 miliardi di dollari legati alla travel industry.



Gaia Guarino