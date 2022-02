15:27

La Grecia allenta le restrizioni anti-Covid e agli europei consente l’ingresso nel Paese senza obbligo di test negativo, purché siano in possesso del Certificato Digitale Europeo Covid-19, ossia il Green pass.

Secondo quanto dichiarato dall’Autorità per l’Aviazione Civile (Caa) nell’ambito delle nuove regole dell’Unione europea sulla validità del certificato digitale, potranno entrare senza test tutti i passeggeri provenienti dagli Stati membri dell'Unione Europea (Ue) e dell'Accordo di Schengen, ma anche dai 33 Paesi extra Ue che hanno aderito al Certificato Covid digitale dell'Unione Europea (EUDCC). In quest’ultima lista rientrano anche San Marino e il Vaticano.



L’obbligatorietà del test rapido negativo effettuato entro le 72 ore che precedono l’arrivo in Grecia (oppure del molecolare entro le 24 ore prima) resta per tutti gli altri viaggiatori, indipendentemente dallo stato vaccinale. Anche i figli minorenni dovranno risultare negativi al test prima di entrare in Grecia.