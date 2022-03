Bali, stop all'obbligo di quarantena per i visitatori internazionali

di Martina Tartaglino

08:00

Se già dal 16 febbraio 2022 è consentito nuovamente l’ingresso in Indonesia agli stranieri per turismo, attraverso punti di accesso tra cui gli aeroporti internazionali 'Soekarno Hatta' di Jakarta e 'Ngurah Rai' di Bali, proprio l’isola di Bali ha cancellato l’obbligo di quarantena e ripristinato la politica del visto all'arrivo per i visitatori provenienti da 23 paesi.

I viaggiatori che hanno completato il ciclo vaccinale dovranno comunque fare un tampone molecolare all'arrivo e attendere nella loro camera d'albergo per il risultato. Un altro tampone molecolare sarà eseguito il terzo giorno. Tutti gli arrivi, inoltre dovranno esibire la prova di una prenotazione alberghiera per quattro giorni e mostrare le credenziali di vaccinazione.