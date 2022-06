15:45

La Spagna è pronta ad accogliere gli europei senza restrizioni. La Direzione generale della Salute Pubblica ha revocato l’obbligo di Green Pass per i turisti in arrivo dell’area Ue e Schengen. La decisione, annunciata settimane fa dal ministro del Turismo, Reyes Maroto, segue l’eliminazione del formulario di controllo sanitario ‘Spain Travel Health’.

Pubblicità

La Direzione generale della Salute Pubblica, precisa in una nota l’Ente spagnolo del turismo, “ha ritenuto di poter abolire anche quest’ultimo controllo grazie al miglioramento della situazione epidemiologica della pandemia e della copertura vaccinale nel Paese, tra le più alte d’Europa, rendendo più facile i viaggi”.



Viaggiatori non Ue

Per i viaggiatori provenineti dai Paesi extra Ue ed extra Schengen, resta in vigore l’obbligo di esibire alle frontiere il Green pass o un certificato equivalente.



Nel caso in cui i viaggiatori non dispongano del documento, dovranno presentare il formulario di controllo sanitario (‘Spain Travel Health’).