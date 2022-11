La Svizzera apre la stagione invernale con una pista da sci a Milano: testimonial Rocca e Hunziker

21:00

La stagione invernale della Svizzera spicca il volo. Con l’inaugurazione di una pista da sci urbana in piazza Gae Aulenti a Milano, promossa da Svizzera Turismo insieme ai testimonial Giorgio Rocca e Michelle Hunziker, raggiungere le piste d’oltreconfine sarà ancora più facile. “Milano è la porta d’ingresso principale del traffico ferroviario italo-svizzero - hanno confermato Christina Glaeser e Mario Alovisi, rispettivamente direttrice di Svizzera Turismo e direttore marketing di Trenitalia -, tanto che ogni giorno sono disponibili 40 corse Eurocity”.

Con 950 prenotazioni già all’attivo, la pista allestita nello Swiss Winter Village di Milano permette di familiarizzare coi corsi della Giorgio Rocca Ski Academy e prepararsi per l’inverno svizzero, al centro del quale, quest’anno, sono i comprensori di Andermatt Disentis Sedrun, Sankt Moritz, così come della regione di Berna.



Secondo la Segreteria di Stato per l’Economia della Svizzera, i pernottamenti invernali aumenteranno del 13% sul 2021/22 (+1,9 milioni, per un totale previsto di 16,5 milioni), confermando il già positivo trend della scorsa estate (+3,6 milioni). A. C.