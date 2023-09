L’Australia di lusso: tutte le novità del 2023 fra isole private e grandi ritorni

08:47

È un anno intenso per le aperture lusso il 2023 in Australia. Il Paese ha visto nel corso dell’anno moltiplicarsi le strutture di alto e altissimo livello che hanno debuttato in diverse parti del territorio, con ancora alcune aperture che si realizzeranno entro la fine dell’anno.

Dopo l’apertura a marzo dell’atteso Capella Sidney, collocato nel vecchio edificio del Dipartimento dell'Educazione in Bridge Street, a maggio ha debuttato il Jabiru Retreat a The Top End, Northern Territory, un campo tendato di lusso con bungalow in stile safari e piscine. I bungalow offrono letti matrimoniali king-size, bagno privato, un’area salotto all'aperto e sono collegati da una passerella rialzata che conduce a una piscina privata. Il retreat offre una vasta gamma di esperienze di safari giornalieri nella natura, tra cui esperienze in airboat, safari open-top e passeggiate guidate tra cui un tour di Kakadu, un paesaggio culturale vivente che ospita aborigeni da oltre 65.000 anni.



A giugno è stata la volta di The Brooklet, a Byron Bay nel New South Wales che combina sistemazioni di lusso con eleganti strutture per il benessere. La struttura dispone di sei ville di lusso e The Bar, per un'esperienza culinaria intima in un’ampia cantina con camino a legna, mentre da luglio i turisti possono vivere l’esperienza di soggiornare in un carcere riconvertito in hotel di lusso. Si tratta del The Interlude il primo wellness retreat urbano al mondo situato nella prigione riconvertita di Pentridge, nella zona di Melbourne/Narrm.



Aprirà invece a breve The Sun Ranch, sempre nell’area di Byron Bay nel New South Wales, che fonde la nostalgia del California Ranch degli anni '70 con influenze spagnole. La proprietà è piena di incredibili esperienze in loco, una piscina collinare, campi da badminton, saune galleggianti e altro ancora, mentre è atteso per dicembre il ritorno del Southern Ocean Lodge di Baillie Lodges (nella foto) a Kangaroo Island nel South Australia. Tre anni dopo gli incendi che lo hanno distrutto, la ricostruzione vede 25 suite di lusso disposte lungo la costa, ognuna riorientata sulla scogliera e una nuova suite ultra-premium: l'Ocean Pavilion di 640 metri quadrati, con quattro camere da letto e una piscina privata. Nella loggia principale, la Sala Grande ruota ancora una volta attorno a un camino sospeso e una cantina walk-in; all’esterno una piscina a sfioro curva lungo la terrazza solarium.



Ultima chicca, in apertura a novembre, Pelorus Private Island, parte della Northern Escape Collection, isola privata per soli 8 ospiti accessibile tramite un volo in elicottero di 30 minuti o un viaggio in superyacht privato da Townsville.