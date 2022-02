Allianz Partners Italia, certificazione Edge Move per la gender equality sul luogo di lavoro

19:30

Allianz Partners Italia ottiene la Certificazione Edge Move, per l’impegno a favore della parità di genere sul posto di lavoro.



La società registra una presenza femminile pari al 54,8% sul totale dipendenti, al 43,5% nei ruoli manageriali e al 42,9% all’interno del top management.

Pubblicità

“L’inclusione e l’integrazione delle diversità, l’equità di genere e la valorizzazione del talento femminile sono per noi elementi fondamentali ai quali dedichiamo da tempo molte energie. Negli anni abbiamo sviluppato diverse iniziative, fuori e dentro l’azienda, ottenendo risultati concreti, e riconoscimenti come la Certificazione Edge Move ci rendono particolarmente orgogliosi proprio perché confermano il valore del nostro percorso – dichiara in una nota Paola Corna Pellegrini, ceo di Allianz Partners Italia -. Oggi l’importanza delle certificazioni sulla parità di genere è sempre più riconosciuta, tanto che la creazione e l’implementazione di uno standard nazionale rappresenta uno dei pilastri della Missione 5 del Pnrr. Noi già dal 2019 possiamo vantare la Certificazione di Gender Equality del Winning Women Institute e continuiamo a porci sempre nuovi obiettivi, nella convinzione che la parità di genere, oltre a rappresentare un fine di giustizia ed equità, determini un vantaggio competitivo per le imprese e per il sistema Paese”.