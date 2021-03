Hong Kong Tourism Board presente al ITB Now: Workshop Hong Kong – Italia con Cathay Pacific Giovedi 11 Marzo alle 10:30

08:00

Una presenza forte e virtuale al 100% all'ITB di Berlino dal 9 al 12 marzo 2021.

Questa edizione virtuale consentirà ai professionisti del turismo di incontrarsi e scambiare idee e opinioni dal vivo con il team paneuropeo di HKTB e con i suoi 39 partner (agenzie di incoming, hotel, attrazioni e la compagnia aerea Cathay Pacific). Una presenza forte che afferma la volontà della destinazione di riconquistare i mercati paneuropei e prepararsi alla ripresa dei viaggi verso Hong Kong.



Per scoprire le fantastiche potenzialità della destinazione, giovedì 11 marzo alle ore 10:30 l'Hong Kong Tourism Board unisce le forze con la compagnia aerea Cathay Pacific per un workshop dedicato al mercato italiano.



Per partecipare, contattare Christophe Mégueulle di HKTB Paris a: christophe.megueulle@hktb.com.



Non esitate a registrarvi sul sito B2B HKTB: http://partnernet.hktb.com